IGAPE está a vender 4 fazendas que eram do Estado

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) vai privatizar quatro fazendas que pertenciam ao Estado.

O concurso público foi aberto no passado dia 16 de Junho. Trata-se das fazendas Longa, situada na província do Cuando-Cubango, Caimangala, no Moxico, Cuimba, na província do Zaire, e a fazenda Sanza Pombo localizada na província do Uíge, informou o administrador executivo do IGAPE, Gilberto Luther.

As quatro fazendas dispõem de infra-estruturas, que vão desde edifícios até maquinaria.

De acordo com o Carlos Paim, membro da comissão de avaliação do Ministério da Agricultura, as quatro fazendas já funcionavam e estão prontas para começar a produzir, citando o exemplo da Fazenda Caimangala, que na época agrícola 2014/2015 produziu 4 mil toneladas de arroz.

Segundo Carlos Paim, a fazenda custou ao Estado 80 milhões USd, sendo que o grupo de avaliação independente contratado pelo IGAPE estabeleceu um preço de referência para a privatização no valor de 24 milhões USD.