IGAPE declina qualquer responsabilidade no atraso de salários dos trabalhadores da SODIBA

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) negou qualquer responsabilidade nos atrasos no pagamento de salários dos trabalhadores da Sociedade de Distribuição de Bebidas de Angola (SODIBA).

O IGAPE imputou toda responsabilidade a SODIBA diz que é tarefa que “compete unicamente” à gerência da sociedade que, ainda não foi alvo de qualquer intervenção ou alteração por parte do fiel depositário.

Tendo em conta a natureza da sua intervenção, refere um comunicado distribuído a imprensa, que enquanto fiel depositário das quotas arrestadas, o IGAPE nunca assumiu e, nem sequer “é essa a sua vocação”, a gestão da referida empresa, pelo que não se “lhe pode imputar qualquer responsabilidade por atrasos no pagamento de salários, tarefa que compete unicamente à gerência da sociedade que, ainda não foi alvo de qualquer intervenção ou alteração por parte do fiel depositário.

Na nota de sete pontos, datado de 11 de Março de 2022, o IGAPE adianta que por decisão da gerência da SODIBA, em Março de 2021 foi celebrado um Contrato de Cessão de Exploração da unidade industrial com a Refriango Comércio e Indústria Geral, Limitada, nos termos do qual mais de 250 trabalhadores da SODIBA transitaram para a Refriango, que assumiu o compromisso de pagar os respectivos salários, excepto os trabalhadores da área de distribuição, cuja remuneração depende da venda dos produtos das marcas originarias da SODIBA (Luandina e Sagres) que não são suficientes para cobrir o custo da referida distribuição.

No documento, o IGAPE reafirma a sua total abertura para esclarecer os órgãos de comunicação social, e o seu comprometimento na busca de soluções que permitam garantir a continuidade das operações, preservação do valor patrimonial e a mitigação do risco social inerente a paralisação da empresa e, para esse efeito, tem trabalhado com os órgãos intervenientes no processo, para a materialização das referidas soluções.

Esta informação vem a propósito de nos últimos dias circular por alguns portais online, de um artigo com o título: “FUNCIONÁRIOS DA SOBIDA SEM SÁLARIOS APÓS A EMPRESA ESTAR SOB GESTÃO DO IGAPE”.

“Ao contrário da informação que tem vindo a ser veiculada, a indicação do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) como fiel depositário das participações sociais da referida sociedade, apenas foi concretizada durante o mês de Fevereiro de 2022, em função do requerimento apresentado pelo Serviço Nacional de Recuperação de Activos (SENRA) da Procuradoria-Geral da República (PGR) junto do Tribunal, quando tomou conhecimento do risco de paralisação das operações, em função da situação de stress financeiro em que a empresa se encontra e, evitar a materialização de um dano irreparável ao Estado (enquanto credor beneficiário do arresto)”, lê-se no comunicado.