IGAPE conclui concurso público para privatização parcial da MotaEngil

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) informou, que está concluído o Concurso Público n.º 04/22 para privatização de 20% do capital social da Mota Engil Angola, S.A. (MEA), detido indirectamente pelo Estado através da Sonangol Holdings, Lda., lançado no passado dia 26 de Abril de 2022.

Segundo uma nota de imprensa tornada pública pelo IGAPE, a participação social representativa de 20% do capital da Mota Engil Angola, S.A. foi adjudicada à empresa Mota Internacional Comércio e Consultoria Económica, Lda, pelo valor de 10 mil milhões kz, através do exercício do direito de preferência na sua qualidade de accionista, conforme estipulado nos Estatutos da sociedade.

O beneficiário é uma sociedade com sede em Portugal, pertencente ao Grupo Empresarial Mota Engil fundado em 29 de Junho de 1946, uma multinacional com operações centradas na construção e gestão de infra-estruturas nos segmentos de engenharia e construção, ambiente e serviços, concessões, transportes e energia.