IGAPE conclui concurso público para alienação de empreendimentos agro-industriais

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) concluiu o concurso público para privatização de quatro empreendimentos agro-industriais no âmbito do Programa de Privatizações (PROPRIV) 2019-2022, informou a instituição.

Concluídas todas as fases previstas nas peças do procedimento, e com base no critério de adjudicação previsto, foram adjudicados o Complexo Agro-industrial de Caxito, do Dombe Grande; do Namibe e o Matadouro Modular de Malanje.

A entidade estatal responsável pela execução do PROPRIV, fez saber que o concurso decorreu por via de leilão, no portal de leilão electrónico do IGAPE, e contou com 11 candidaturas.

De recordar que o concurso público para a alienação dos empreendimentos agro-industriais, foi lançado em Setembro de 2021, que segundo a instituição, cumpriu com toda a tramitação administrativa e com os respectivos termos de referência e com a Lei de Bases das Privatizações.