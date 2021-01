IGAPE AUSCULTA EMPRESÁRIOS DO SECTOR DE TELECOMUNICAÇÕES

De acordo a nota a enviada a redacção conta que o evento decorreu em forma de Webinar e teve como oradores, Matias Borges, Director Nacional das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, António Geirinhas, Director Geral da Multitel, Francisco Ferreira, Director Geral da TV Cabo, Manuel Sambrano, representante da Net One e José Tavares, responsável do Departamento de Privatização e Reestruturação de Empresas, que juntos apresentaram informações e esclarecimentos relevantes sobre os três activos do sector a serem privatizados, nomeadamente, Multitel, TV Cabo e Net One.

A sessão teve a duração de duas horas, e contou com mais de 100 participantes, com destaque para empresários e investidores nacionais e internacionais.

Com estes encontros, o IGAPE, enquanto entidade responsável pela operacionalização e materialização do PROPRIV, tem procurado criar um espaço onde são colhidas as principais sugestões e recomendações das diferentes partes interessadas.