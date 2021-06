IGAPE apresenta portal de leilão electrónico do PROPRIV

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado, IGAPE, apresentou recentemente o portal de leilão electrónico do programa de privatizações, numa conferência virtual, segundo uma nota divulgada pela instituição.

O evento contou com a participação de mais de 100 pessoas, entre empresários, jornalistas e demais interessados onde o Técnico do Gabinete de Tecnologias e Informação da AGT, Leonel Morgado, fez uma demonstração sobre o funcionamento do portal PROPRIV.

“Trata-se de uma plataforma electrónica, de fácil acesso e exploração que irá facilitar o processo de privatizações por via de leilões electrónicos, e de igual modo, constitui um modelo inovador para o aumento de receitas do Estado através da venda de activos por esta via”, disse o responsável.

No evento o responsável do Departamento de Privatizações de Empresas do IGAPE, José Tavares, fez um enquadramento sobre o Programa de Privatizações, explicou como irá funcionar o leilão electrónico, dando nota de que serão privatizadas por esta via, numa primeira fase, seis activos, isto é, o Matadouro Modelar de Malanje, Fábrica de Tomate do Dombe Grande, Fábrica de Processamento de Tomate do Namibe, Entreposto Frigorifico do Dombe Grande, Entreposto Frigorífico do Namibe e Fábrica de Latas do Dombe Grande.

A Plataforma de Leilão do PROPRIV foi desenvolvida pela AGT, e servirá para a realização de leilões electrónicos de alguns activos enquadrados no Programa de Privatizações (2019-2022).