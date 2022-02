IGAPE apresenta o roteiro para a reforma do sector empresarial público

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) realizou nesta quinta-feira, 24, um encontro com os membros dos conselhos de administração e os órgãos de fiscalização das empresas que integram o sector empresarial público, para apresentar o roteiro para a reforma do sector empresarial público, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 13/22 de 18 de Janeiro.

Durante o discurso de abertura, o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, referiu a necessidade do empenho de todos os envolvidos na melhoria da gestão, fiscalização e manutenção das empresas do referido Sector e parabenizou os gestores das empresas públicas pela resiliência demonstrada ao longo do período pandêmico, e todo o contexto desafiante que ainda prevalece até ao momento.

O encontro contou igualmente com as intervenções dos gestores públicos, que apresentaram questões pertinentes sobre como será o funcionamento das empresas públicas e apresentaram sugestões para se atingir a tão aguardada reforma que irá melhorar o referido sector e impactar positivamente na vida dos cidadãos e do país de um modo geral.

De recordar que o Sector Empresarial Público angolano, conta actualmente com um total de 86 empresas e emprega um total de 52 mil trabalhadores, em vários sectores de actividade económica.

No evento, a Ministra das Finanças, Vera Daves discursou o encerramento que contou também com a participação do PCA do IGAPE, Patrício Vilar e do Administrador do IGAPE, Augusto Kalikemala, que apresentaram a Visão Geral do Roteiro para a Reforma do Sector Empresarial Público.

O encontro, que também foi transmitido através da plataforma Zoom, contou com a presença de um número reduzido de pessoas, em respeito as normas de biossegurança em vigor, durou cerca de duas horas e contou com a participação de 150 convidados, com destaque para os gestores das empresas e representantes da comunicação social.