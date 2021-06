IGAPE abre concurso para privatização de hotéis INFOTUR

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), deu início hoje ao concurso público para a privatização de três unidades da rede hoteleira INFOTUR, no âmbito do programa de privatizações PROPRIV 2019-2022, segundo uma nota divulgada pela empresa.

Conforme aprovado pelo despacho presidencial nº 128/20 de 14 de Setembro, a privatização das três unidades hoteleiras, localizadas nas províncias de Benguela, Huila e Namibe, será feita por via de concurso público para a cessão de direito de exploração e gestão, num contrato que terá a duração de 12 anos com a opção de compra no fim do contrato, aberto para investidores nacionais e estrangeiros.

Os referidos hotéis, dos quais 2 encontram-se operacionais (Huila e Namibe), têm a categoria de 3 estrelas e estão localizados no centro da cidade. Sobre o processo de privatização das unidades hoteleiras INFOTUR, as entidades interessadas devem visitar o site do IGAPE.