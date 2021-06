IFC e HCP lançam plataforma para financiar empresas

As empresas detentoras de Obrigações do Tesouro vão beneficiar nos próximos meses de um veículo de investimento para converter os mesmos em dinheiro e resolver problemas de liquidez.

A plataforma resulta da parceria entre o International Finance Corporation, IFC, e a Hemera Capital Partners, anunciada nesta quinta-feira.

De acordo com o comunicado enviado a redacção, a cooperação entre o IFC, membro do Grupo Banco Mundial para apoiar o sector privado e a consultora HCP visa fortalecer o mercado de capitais e canalizar novas fontes de financiamento para empresas que necessitem de capital de giro.

Estima-se que o mercado de Obrigações do Tesouro emitido para a regularização de atrasados ande em torno de 1,5 mil milhões de dólares norte-americanos. O objectivo é atrair mais investidores locais e internacionais.

O IFC e a Hemera Capital Partners esperam que o veículo de investimento seja lançado nos próximos meses, sujeita à aprovação pela gestão e conselho de administração de ambas organizações.

“Estamos muito satisfeitos em cooperar com o IFC nesta iniciativa. O mercado de capitais em Angola, ainda que numa fase inicial de desenvolvimento, tem o potencial para impulsionar o sector privado de Angola”, afirmou o PCA e Administrador Executivo da Hemera Capital Partners Miguel Raposo Alves.

Os mercados de capitais locais podem proteger uma economia dos fluxos de capitais voláteis, reduzir a dependência de um país da dívida externa bem como fornecer financiamento de risco, aumentando o acesso ao financiamento a longo prazo e em moeda local, para o sector privado, um factor-chave para o crescimento das empresas e geração de emprego.

O Governo é actualmente o único emitente activo de obrigações no País, enquanto que as instituições financeiras têm sido as principais investidoras nestas obrigações. A recessão recente, causada pela queda do preço do petróleo e exacerbada pela COVID-19, levou a uma crise de liquidez no mercado secundário de obrigações.

As empresas que detêm títulos públicos, a maioria devido a regularização de atrasados pelo Estado, enfrentam dificuldades para negociar e convertê-los em dinheiro devido ao número limitado de compradores.

Para o Manager do Departamento Global de Upstream para instituições financeiras do IFC, Adel Meer, o mercado de capitais de dívida é um mecanismo importante para dar uso da poupança interna, nomeadamente, a que é gerida por fundos de pensões e outros investidores institucionais, para financiar empresas produtivas na economia local.

Em concordância o Country Manager do IFC para Angola veículo de investimento, Hector Gomez Ang, quando implementado, ajudará a canalizar liquidez tão necessária às empresas privadas e representará um passo importante no desenvolvimento do mercado de capitais local como fonte de financiamento para o sector privado de Angola.

A iniciativa insere-se num esforço regional do IFC, que envolve trabalhar com reguladores, autoridades locais e participantes do mercado de capitais em toda a África, para apoiar o desenvolvimento dos mercados de capitais locais. O IFC promove o desenvolvimento dos mercados de capitais locais através da emissão de obrigações em moeda local e da concessão de empréstimos, swaps e produtos estruturados.

Além de fornecer financiamento em moeda local para satisfazer as necessidades do sector privado, o IFC trabalha com governos e reguladores para promover reformas e políticas que visem o desenvolvimento sustentável do mercado de capitais e maior acesso ao financiamento em moeda local.