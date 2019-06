Iberdrola lucra 115 milhões com megacontrato de venda de gás de natural

Com esta transacção, a Iberdrola alcança uma receita extra de 115 milhões de euros, segundo revela o jornal “Expansión”, esta quinta-feira.

A avaliação final do contrato encontra-se sujeita a certos ajustes já acordados entre a Iberdrola e a Pavilion, bem como o valor do GNL transferido na altura da conclusão do negócio. Esta operação, que terminará a 1 de janeiro de 2020, faz parte do plano não estratégico de rotatividade de activos da Iberdrola, que prevê desinvestimentos de 3.500 milhões até 2022, dos quais 50% já foram cumpridos.

A Iberdrola explicou que este acordo representa uma mudança na actual estratégia de fornecimento de gás do grupo para cobrir as necessidades dos seus clientes finais e das suas fábricas de ciclo combinado.

A partir de agora, a empresa de energia vai concentrar-se na distribuição de gás a curto prazo, aproveitando a tendência natural do desenvolvimento dos mercados de gás na Europa.