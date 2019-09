Huíla: Empresários devem ao BDA 12 mil e 384 milhões Kz

De acordo com o Presidente do Conselho de Administração, Abraão Gourgel, que falava durante um encontro que manteve com empresários locais para levar o conhecimento das formas mais práticas de implementar as linhas do BDA, o mesmo corresponde a um saldo em dívida de 12 mil e 384 milhões de Kwanzas.

Na ocasião disse que os projectos foram financiados a partir do ano da abertura da agência, em 2006, sendo que esses devedores estão em várias áreas de actividade, como da agricultura, pecuária, indústria, minas e prestação de serviços.

Declarou que o crédito vencido está nas contas extrapatrimoniais do Banco, integrado no processo de recuperação de créditos, em que vão ter de encontrar uma solução bilateral com cada um dos promotores, cujo procedimento vai ser de verificar se os agentes têm a intenção de continuar com o projecto.

“Queremos saber dos devedores como encaram a dívida e como pretendem pagar, ver se o mesmo necessitaria de um reforço, caso não aguentar o banco deve tomar conta dos activos e encontrar uma solução melhor possível, mas a postura inicial é tentar encontrar uma solução na conversa com o promotor, só quanto não existir uma solução é que podem entregar aos advogados”, fez saber.