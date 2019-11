Huawei vs EUA: bloqueio da tecnologia nos Estados Unidos suspenso até fevereiro de 2020

A notícia tinha sido avançada no fim de semana pela Reuters dizendo que a Huawei iria ter mais duas semanas de suspensão do bloqueio económico imposto pelos Estados Unidos, mas afinal a Administração Trump garantiu hoje mais uma derrogação de 90 dias antes de impôr as sanções. É a terceira vez que o bloqueio é adiado, depois de ter sido anunciado em maio de 2019, e fixa agora uma nova data a 16 de fevereiro de 2020 para a aplicação efectiva das novas sanções.

A Huawei foi colocada em maio na lista negra dos Estados Unidos, impedindo qualquer venda de produtos e serviços de empresas norte americanas à chinesa, mas dois prolongamentos sucessivos do prazo por 90 dias tinham empurrado a data para 19 de novembro. À semelhança das datas anteriores, era esperada hoje uma decisão, que acabaria por surgir logo cedo pela manhã (nos Estados Unidos) e com um documento citado pela imprensa internacional .

Para que serve esta extensão do prazo de aplicação do bloqueio? Segundo a informação partilhada, pode permitir à Huawei completar alguns negócios pendentes antes de ser completamente barrado o acesso a tecnologia norte americana, mas também aos operadores que usam a tecnologia para fazerem a transição. O secretário de Estado do Comércio terá admitido à Fox Business Network que alguns operadores em zonas rurais nos Estados Unidos precisavam destas licenças temporárias porque estão dependentes da Huawei nas suas redes 3G e 4G.

“Já existem problemas suficientes com serviços de telefone nas comunidades rurais - não queremos deitá-las abaixo. Por isso, um dos principais propósitos das licenças temporárias é permitir que estes continuem a operar”, afirmou Wilbur Ross.