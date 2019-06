Huawei já licenciou o seu sistema operativo. Hongmeng só chega em 2020

Depois dos Estados Unidos colocarem a tecnológica chinesa na lista negra, o Google seguiu-lhe o exemplo, uma vez que o sistema Android a operar dentro dos smartphones Huawei é da empresa.

Apesar de na última semana darem conta que a tecnológica iria lançar o sistema em meados de setembro, tal não se vai verificar. Segundo Richard Yu, diretor executivo da divisão de consumo da Huawei, o sistema operacional apenas deve chegar no início de 2020.

“Actualmente, ainda estamos comprometidos com a Microsoft Windows e com o Google Android”, disse Yu à CNBC no mês passado. “Se não conseguirmos usar, a Huawei vai preparar-se para um plano B e usar um sistema operativo próprio”, continuou o diretor executivo da divisão de consumo.

De acordo com dois relatórios da empresa, os preparativos para preparar um substituto para o sistema Android já estão a decorrer, e este deverá chamar-se Hongmeng.