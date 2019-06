Huawei já licenciou o seu sistema operativo. Hongmeng só chega em 2020

A empresa tecnológica Huawei está a trabalhar fervorosamente para lançar o seu sistema operativo depois da Google ameaçar cortar as ligações que tem com a empresa chinesa, noticiou o ‘Bussiness Insider’ esta quinta-feira, 13 de Junho.

Depois dos Estados Unidos colocarem a tecnológica chinesa na lista negra, o Google seguiu-lhe o exemplo, uma vez que o sistema Android a operar dentro dos smartphones Huawei é da empresa.

Apesar de na última semana darem conta que a tecnológica iria lançar o sistema em meados de setembro, tal não se vai verificar. Segundo Richard Yu, director executivo da divisão de consumo da Huawei, o sistema operacional apenas deve chegar no início de 2020.

“Actualmente, ainda estamos comprometidos com a Microsoft Windows e com o Google Android”, disse Yu à CNBC no mês passado. “Se não conseguirmos usar, a Huawei vai preparar-se para um plano B e usar um sistema operativo próprio”, continuou o director executivo da divisão de consumo.

De acordo com dois relatórios da empresa, os preparativos para preparar um substituto para o sistema Android já estão a decorrer, e este deverá chamar-se Hongmeng.

A agência Reuters revelou que a Huawei já licenciou o nome Hongmeng na Europa e em países como Peru, Camboja, Canadá, Coreia do Sul e Nova Zelândia.

No entanto, mesmo que a Huawei divulgue o Hongmeng com sucesso, o sistema tem à sua frente uma batalha para manter a mesma posição que a companhia-mãe, que é actualmente o segundo maior fabricante de telemóveis do mundo.