Huawei investe na digitalização de Talatona

O acto decorreu nas instalações da administração do Talatona e contou a presença do administrador Rui Josefo Duarte e os directores da Huawei para Relações Públicas, Liyuanji (Bruce Lee) e Nilton Roque, além dos administradores municipais adjuntos e funcionários.

Esta iniciativa da Huawei é também no quadro das responsabilidades sociais, uma vez que, em Talatona, a operadora está a construir a sua sede, prevendo instalar vários centros de treinamento e formação para o público em geral e instituições do Estado.

No entender dos gestores, desta forma, fica-se mais perto da administração e apoia-se no que for possível em meios tecnológicos, visando a transformação digital do município.

"Com esta entrega, Talatona poderá dar melhor tratamento e celeridade aos assuntos dos cidadãos que acorrem a administração, visto que vai ajudar a consolidar e fortalecer o volume operacional das solicitações e outros serviços administrativos", avançam.

Com a pandemia que assola o mundo, a digitalização do sector público deve ser uma realidade e com os sistema de vídeoconferência doados pela Huawei, a administração do Talatona poderá muito mais facilmente atender as reuniões e formações de forma remota sem precisar de acessórios adicionais, uma vez o sistema "Ideahub" da Huawei é all in one (tudo em um), agrupa escrita inteligente, videoconferência de alta definição (HD), compartilhamento sem fio, câmera, microfone e outros.