Huawei apresenta novo produto “IDEAHUB” ao mercado empresarial.

A nova ferramenta, que em Angola já é usada por algumas entidades públicas e privadas, permite um escritório inteligente em todos os cenários, integra múltiplas funções, colaboração em vários ecrãs entre telemóveis e processadores, um quadro branco interactivo, videoconferência FHD e galeria HD AppGallery incorporada.

O local de trabalho pós-pandémico irá assistir a um aumento substancial do cenário de colaboração remota, onde o IDEAHUB pode desempenhar um papel transformador. Em África, serve para digitalizar cada sala de reuniões e escritório aberto, aumentando a eficiência da produção para as empresas e, em última análise, reduzindo a diferença de produtividade.

Além disso, a sua AppGallery incorporada traz três benefícios para as empresas. Primeiro, fornece uma variedade de aplicações de escritório e produção; segundo, satisfaz as necessidades das empresas em termos de escritórios colaborativos, R&D e produção; por último, mas não menos importante, é fácil de utilizar e de implantar, sendo ao mesmo tempo rentável.

O conceito de espaço de escritório com edifícios e pisos ocupados por vários departamentos pode muito bem ser substituído por um espaço comum interdepartamental equipado com computadores inteligentes da Huawei ligados ao IDEAHUB, com custo de comunicação reduzido e mais produção. A cultura de trabalho mudará, correspondentemente, com o provável aumento da criatividade e colegialidade à medida que a mão-de-obra mais jovem abrace a inovação organizacional.

A fim de continuar a explorar as necessidades dos utilizadores empresariais e fornecer-lhes uma ferramenta de produtividade avançada que permita um escritório inteligente com todos os cenários, a Huawei lançou a sua estratégia "1+3+X": "1" indica a digitalização do escritório baseada na Plataforma Unificada HUAWEI na Nuvem Huawei ou na implantação On-Premise."3" refere-se a três tipos parâmetros de colaboração inteligente. O primeiro tipo é a videoconferência. O segundo é esta série de IDEAHUB, recentemente lançada para colaboração em equipa. E o terceiro parâmetro é a série de Computadores Inteligentes, que estará disponível nos próximos meses. O "X" representa a cooperação aberta e a construção de ecossistemas, tanto para software como para hardware.

A difusão da inovação e das práticas de gestão pode ajudar a reduzir esta diferença, mas isto não acontecerá automaticamente. De facto, mais de 60% das empresas africanas confiam nas suas ideias e competências internas para desenvolver inovações de produtos, uma elevada dependência das capacidades internas. É necessária uma nova geração de produtos inteligentes de colaboração de escritório para responder a esta procura.

"O IDEAHUB da Huawei é simultaneamente destrutivo e construtivo”, afirma Liao Yong, Presidente da Huawei Enterprise Business Group na África Austral. É destrutivo e mais importante por eliminar as barreiras físicas e organizacionais entre empresas africanas que precisam de trabalhar em conjunto, enquanto for comercial, e culturalmente construtivo mesmo quando ajuda as empresas a construir um ambiente de trabalho inteligente onde as ideias e a informação podem fluir mais livremente para uma maior eficiência e custos operacionais mais baixos.

"O IDEAHUB é também coerente com a nossa missão em África", acrescentou, "Há mais de 20 anos que a Huawei tem vindo a trabalhar com os africanos na conectividade entre empresas e lares neste continente".

Sobre a Huawei

A Huawei é um fornecedor líder mundial de infra-estruturas de tecnologias de informação e comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes. Com soluções integradas em quatro domínios-chave – redes de telecomunicações, IT, dispositivos inteligentes e serviços na nuvem – estamos empenhados em levar o digital a cada pessoa, casa e organização para um mundo totalmente conectado e inteligente.

A carteira completa de produtos, soluções e serviços da Huawei é simultaneamente competitiva e segura. Através da colaboração aberta com parceiros do ecossistema, criamos valor duradouro para os nossos clientes, trabalhando para capacitar as pessoas, enriquecer a vida doméstica e inspirar inovação em organizações de todas as formas e tamanhos.

Na Huawei, a inovação centra-se nas necessidades dos clientes. Investimos fortemente na investigação básica e concentramo-nos nos avanços tecnológicos que impulsionam o mundo. Temos mais de 194.000 empregados e operamos em mais de 170 países e regiões. Fundada em 1987, a Huawei é uma empresa privada totalmente detida pelos seus empregados.