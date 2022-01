Huambo Expresso vai investir 3,7 milhões USD para reforço da frota interprovincial

“Todos os carros têm seguros e todos os passageiros estão assegurados, a empresa garante seguro de saúde para terceiros na eventualidade de um acidente na estrada”.

A empresa de transporte interprovincial Huambo Expresso investiu 3,7 milhões USD para aquisição de 25 novos autocarros para o reforço da frota, disse ao Mercado o Director-geral, Fabrício Herbstrith.

Iniciou actividade há 10 de Dezembro de 2021 e tem como sede a província do Huambo. A operadora teve um investimento inicial de dois biliões Kz e conta actualmente com 15 autocarros, mas até ao segundo semestre de 2022 se juntarão a estes mais 25, o que totalizará 40 autocarros para o reforço da frota.

A empresa utiliza autocarros da marca Yutong que encomenda a partir de uma fábrica na China, o que permite fazer alterações no fabrico dos mesmos.

Com bases, ou seja, terminais de embarque e desembarque nas províncias do Huambo (central), Benguela, Luanda, Huíla, Bié, e Cuanza Sul. A empresa tem como accionistas o empresário António Mosquito e Valdomiro Minoru Dondo.

Os autocarros da Huambo Expresso estão equipados com tecnologia de ponta que permitem ter um controlo da operacionalidade dos mesmos.

“Os carros têm GPS e câmeras, se houver acidente ou se queremos saber alguma coisa das estradas na direcção do motorista temos uma câmera que acompanha a partir das nossas instalações e assim temos a mesma visão do motorista na estrada”, disse Fabrício Herbstrith para mais adiante afirmar que todos os carros têm seguros e os passageiros estão assegurados, pois a Huambo Expresso garante seguro de saúde para terceiros na eventualidade de acidente na estrada”.

Rentabilizar o negócio

Herbstrith prevê o retorno do capital investido num período de cinco ou seis anos, apesar de ter certeza da dificuldade a encontrar para se concretizar esta meta, visto que a empresa foi criada na fase pandémica.

“No final de 2021, houve um decreto presidencial que estabelecia a lotação a 50%, isso dificulta as nossas previsões. Neste período, abrimos uma empresa em fase de crise, contratamos muitos trabalhadores, são valores que pretendemos alcançar, mas ainda não estão definidos”, adiantou.

Hoje a empresa tem uma força de trabalho composta por 152 trabalhadores, quatro dos quais são expatriados. “Fazemos apenas contratações locais, no Sumbe, por exemplo, só contratamos quem é do Sumbe e assim acontece em todos os pontos”, assegurou Fabrício Herbstrith.

Firmeza...

Uma das prioridades da empresa é “não dar um passo em falso”, ou seja, quer firmar-se no mercado, pois não se abrem novas rotas por abrir.

“Se não garantirmos aos passageiros que nestas rotas conseguimos atendê-los não adianta expandir para outras províncias”, frisou.

Um “guia turistico”

A empresa, segundo ainda o director-geral, já está a ser muito bem conhecida, pois “os nossos carros são firmes por onde passam chamam a atenção.

O passo a seguir deverá ser uma publicidade agressiva nos autocarros a indicar as rotas e consequentemente os pontos turísticos para promoção do turismo interno.

“Queremos mostrar que não vamos apenas ao Huambo, colocaremos publicidade nos carros para dizer onde vamos, além de destacar os pontos turísticos para ajudar a promover o turismo”, avançou.

‘Piratas’ dificultam actividade

Fabrício Herbstrith elegeu o mau estado das estradas e os carros não legalizados que chamou de “piratas” na actividade de transporte interprovincial como os principais desafios.

Na visão dele, o mercado dos transportes em Angola “está muito aberto”. Falta maior controlo por parte do Executivo, pois como disse “há piratas a fazer viagens particulares e ganharam muita força com a pandemia. São frotas irregulares que atrapalham, praticam o preço que querem, não têm controlo, qualidade e nem segurança, por isso, criam-nos muitas dificuldades”, alegou, tendo criticado o mau estado das estradas.

“Temos autocarros bem equipados com toda segurança e benefícios, com isso fazemos diferente dos outros para chamar atenção”, lembrou.

Distribuição...

Para além do reforço da frota, a empresa pretende fazer um ‘avanço’ ao sector de distribuição de mercadorias em todo o País.

Para o efeito, há em carteira a criação de uma frota de camiões para distribuição de mercadorias com a sede, igualmente, na província do Huambo por ser o centro do País, o que facilita a distribuição, na perspectiva de Fabrício Herbstrith.