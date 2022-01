Hoteleiros apontam "revitalização" do turismo interno

A Associação dos Hotéis e Resorts de Angola (AHRA) considerou que o turismo interno "está a revitalizar-se", fruto da diminuição das viagens internacionais, exortando o Governo a uma "maior compreensão e apoio financeiro" ao sector.

"O que precisamos é o apoio financeiro em condições de viabilidade económica e financeira no âmbito dos programas de revitalização da economia, cuja responsabilidade é dos órgãos do Estado", afirmou o presidente da AHARA, Ramiro Barreira.

De acordo com a Lusa, numa mensagem divulgada por ocasião do Ano Novo, o responsável disse esperar, em 2022, "uma maior compreensão das autoridades" para com este sector "importantíssimo para ajudar a desenvolver o país, numa altura em que o turismo interno começa a revitalizar-se".

Segundo Ramiro Barreira, que não se esqueceu das contrariedades e adversidades derivadas da COVID-19, sobretudo nos últimos três anos, este ano a AHARA quer estar "mais próximo dos associados para compreender as suas dificuldades e ansiedades".

"Continuaremos a nossa agenda de reuniões mensais do conselho de direcção e manteremos contactos permanentes como executivo, através dos ministérios da Cultura, Turismo e Ambiente e da Economia para que as políticas de apoio à economia contemplem também no nosso sector", assinalou.