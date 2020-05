Hipers mais preparados para receber clientes

“Considerando o momento actual que estamos a viver, com um elevado conjunto de dúvidas e incertezas, o KERO não podia deixar de manifestar, aos seus amigos, que está e estará sempre presente, não só garantindo o seu abastecimento diário de produtos alimentares, mas principalmente assegurando as medidas de prevenção e segurança necessárias para a circulação nas lojas”. É desta forma que o hipermercado KERO, do Grupo Zahara, se dirige aos seus clientes, apelidando-os de amigos e realçando a sua capacidade logística, tudo para dissipar qualquer inquietação e evitar açambarcamento de produtos. O hipermercado Candando, por sua vez, realça a sua boa relação com os produtores nacionais e afirma que começou por centrar todos os seus esforços “no reabastecimento de bens da cesta básica e, em particular, dos produtos frescos, tudo para garantir que o essencial não falte às famílias angolanas”. Estes dois exemplos de marcas de retalho nacionais depressa se adaptaram e tomaram medidas para que nada fugisse de controlo, e para que tudo se conseguisse fazer de forma gradual e dentro das normas e regras ditadas pelos planos, quer de contingência, quer de Emergência Nacional.

Ao falarmos com estas duas insígnias, ficou claro que as preocupações destas se centravam nos clientes e nos colaboradores. Vejamos, por exemplo, o caso do KERO, que avança com números: “investimos 300 milhões de Kwanzas em equipamentos de protecção individual dos colaboradores, bem como das próprias lojas, onde destacamos mais de 20 mil máscaras, 20 mil litros de álcool gel e desinfectante de superfícies, mil sinalizadores de distanciamento, 300 barreiras acrílicas nos pontos de atendimento. Neste contexto, foram ainda ministradas mais de 130 horas de formação em 64 sessões aos cerca de seis mil colaboradores de todo o Grupo Zahara”. O hipermercado Candando aproveita para enaltecer o sentido de missão dos seus colaboradores, referindo que “nos primeiros dias de Estado de Emergência Nacional, com as inerentes restrições à circulação, o acesso às lojas foi dificultado, mas, mesmo assim, os colaboradores fizeram questão de ocupar os seus postos de trabalho, aliás fazem-no da mesma forma até aos dias de hoje, sempre com as devidas protecções e cuidados”, e termina de forma orgulhosa afirmando: “Eles são os nossos heróis!”.

Foram também muitas as normas aplicadas em loja para os visitantes. O Candando reforçou os procedimentos de higienização e desinfecção, nomeadamente, das bancadas e montras de atendimento, dos dispensadores de senhas e carrinhos de compras, assim como, quer do tapete de check-out, quer do terminal multicaixa, a cada utilização. Os colaboradores e fornecedores da marca, para além de desinfectarem as mãos à entrada do edifício, fazem-no também ao calçado, numa solução própria para o efeito. Colocou baias e protecções de acrílico junto das áreas de atendimento, assim como limitou o número de visitantes em simultâneo nas lojas. Foram adoptadas também outras medidas de carácter interno, como a dispensa do trabalho para mães com filhos menores de 12 anos, a rotatividade por turnos, a disponibilização de transporte para colaboradores e a aplicação do regime de teletrabalho para os colaboradores com funções que o permitem. Note-se que desde Fevereiro, do corrente ano, que as recomendações genéricas de prevenção à Covid-19 estavam divulgadas nas lojas, reforçadas, naturalmente, após a declaração de pandemia por parte da Organização Mundial de Saúde, aliás, dois dias após o comunicado, a marca já tinha o seu robusto plano de actuação implementado. De referir ainda que, antes da declaração do estado pandémico mundial, a marca promoveu sessões internas de esclarecimento do vírus, com uma das grandes especialistas a nível nacional: Ivone Quemba Silva, médica infectologista.

Ainda a nível interno o KERO, que se rege pelo Plano de Contingência do Grupo Zahara, implementou um conjunto de medidas que citamos: “foi criado um núcleo de apoio, atendimento e despistagem do COVID-19 para todos os colaboradores em cada unidade; redistribuição dos colaboradores dos serviços centrais, pelas várias instalações do Grupo e em regime de teletrabalho rotativo, de forma a garantir o distanciamento aconselhado; reorganização dos refeitórios, quer em termos de horários, quer em termos de layout dos mesmos; colocação de dispensadores de álcool gel em todas as entradas das unidades do Grupo Zahara e particularmente nas saídas de caixa das unidades de distribuição alimentar; desinfecção diária dos carrinhos e cestos de compras, dos pontos de atendimento e dos expositores de todas as lojas”. De acrescentar ainda que o KERO criou um stock estratégico de produtos alimentares de cesta básica, assim como desenvolveu um plano contínuo para formação e informação fidedigna, tudo para combater as famosas “fake news”, adaptou salas de isolamento devidamente equipadas e colocou acrílicos, antecipadamente, nos vários pontos de atendimento presencial das lojas nas 18 províncias de Angola.

Insígnias reforçam vendas online

A par de todas estas medidas, e tendo como foco agilizar o confinamento social pedido, o Candando “tem desenvolvido soluções que ajudam os clientes a cumprir a sua responsabilidade de ficar em casa, tal como as entregas ao domicílio, cuja logística é assegurada integralmente pelo Candando e o comércio online através da aplicação Tupuca”. Na mesma linha, o KERO apresentou o KERO no Kubico para suprir as necessidades que estava a sentir, em parceria com a aplicação Tupuca, e clarifica que especializou “uma equipa dedicada a satisfazer as solicitações do serviço KERO no Kubico, tendo diariamente a preocupação de acompanhar todas as encomendas e principalmente salvaguardar um acondicionamento correcto dos artigos, bem como, a qualidade dos produtos, principalmente os produtos frescos”.

Cientes e prontas para se adaptarem a cada modificação edificada pelo Governo, estas duas grandes marcas de retalho nacional continuam a batalhar e a primar por promover serviços e atendimento de qualidade, responsáveis e seguros. E são exemplos como estes que vamos continuar a comunicar nestas Grandes Reportagens, tudo porque o mercado não está parado e os colaboradores de serviço ao público são também os que estão a linha da frente desta pandemia. Até porque, para Alexandra Lopes, Directora Geral da agência de comunicação YoungNetwork Angola, “proteger, reagir e reinventar são as palavras de ordem para todas as marcas a nível nacional desde Março. Quem se apoiar nelas e as comunicar, vai, certamente, sair vencedor desta batalha que todos travamos”.

YoungNetwork Angola.