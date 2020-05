Hipermercados adequam-se e garantem mais segurança aos clientes

Os hipermercados Kero e Candando contextualizaram as suas técnicas de atendimento e funcionamento interno para fazer face à pandemia causada pelo novo coronavírus, que assola a humanidade.

Para tal o Kero investiu 300 milhões Kz em equipamentos de protecção individual para os seus colaboradores, bem como das próprias lojas.

Destaca-se a aquisição de mais de 20 mil máscaras, 20 mil litros de álcool gel e desinfectante de superfícies, mil sinalizadores de distanciamento e 300 barreiras acrílicas.

Destaca-se ainda que foram ministradas mais de 130 horas de formação em 64 sessões aos cerca de seis mil colaboradores de todo o grupo Zahara.

“O KERO está e estará sempre presente, não só garantindo o seu abastecimento diário de produtos alimentares, mas principalmente assegurando as medidas de prevenção e segurança necessárias para a circulação nas lojas”, refere a administração do grupo Zahara.

Ainda a nível interno, o Kero, que se rege pelo plano de contingência do grupo, implementou um conjunto de medidas, que incluem um núcleo de apoio, atendimento e despistagem da COVID-19 para todos os colaboradores em cada unidade.

Fez igualmente a redistribuição dos colaboradores dos serviços centrais,pelas várias instalações do grupo e em regime de teletrabalho rotativo,por forma a garantir o distanciamento aconselhado.

Destaca-se ainda a reorganização dos refeitórios, quer em termos dehorários, quer em termos de layout. O programa de contenção abarcoutambém a colocação de dispensadores de álcool gel em todas as entradas das unidades do grupo, particularmente nas saídas de caixa das unidades de distribuição alimentar.

Ressalta-se igualmente a desinfecção diária dos carrinhos e cestos de compras, dos pontos de atendimento e dos expositores de todas as lojas.

Além disso, o Kero criou um stock estratégico de produtos alimentares da cesta básica, assim como desenvolveu um plano contínuo para a formação e informação fidedigna.

No sentido de combater as “fake news”, adaptou salas de isolamento devidamente equipadas e colocou acrílicos nos váriospontos de atendimento presencial das lojas nas 18 províncias do País.

Candando

Por sua vez, o hipermercado Candando reforçou os procedimentos de higienização e desinfecção, nomeadamente nas bancadas e montras de atendimento dos dispensadores de senhas e carrinhos de compras, tapete de check-out e terminais multicaixa.

Os colaboradores e fornecedores da marca, para além de desinfectarem as mãos à entrada do edifício, fazem-no também ao calçado numa solução própria para o efeito.

Foram ainda adoptadas outras medidas segurança de carácter interno, como a dispensa do trabalho para mães com filhos menores de 12 anos, a rotatividade por turnos, a disponibilização de transporte para colaboradores e a aplicação do regime de teletrabalho para os colaboradores com funções que o permitem.

Note-se que desde Fevereiro do corrente ano que as recomendações genéricas de prevenção à COVID-19 vêm sendo divulgadas nas lojas, o que foi reforçado após a declaração de pandemia por parte da Organização Mundial de Saúde (OMS).

De referir ainda que antes da declaração do estado pandémico mundial, a marca promoveu igualmente sessões internas de esclarecimento sobre o vírus ,com uma das grandes especialistas a nível nacional, a médica infectologista Ivone Quemba Silva.

Reforço das vendas online

O Candando tem desenvolvido soluções que ajudam os clientes a cumprir a sua responsabilidade de ficar em casa, tal como as entregas ao domicílio,cuja logística é assegurada integralmente pelo hipermercado e o comércio online através da aplicação

“Tupuca”.

Na mesma linha, o Kero apresentou o “Kero no Kubico”, em parceria com a aplicação Tupuca para suprir as necessidades dos clientes. A organização especializou uma equipa dedicada a satisfazer as solicitações do serviço, tendo diariamente a preocupação de acompanhar todas as encomendas.

O objectivo, como frisa a administração, é salvaguardar um acondicionamento correcto dos artigos, bem como, a qualidade dos produtos, essencialmente os frescos”. M

*Com YoungNetwork Angola