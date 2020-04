Higiene pessoal e do Lar ditam escolhas do consumidor em tempos de COVID – 19

A Keyresearch, empresa de estudos de mercado e monitorização de media, divulgou recentemente que os produtos do sector higiene pessoal e do lar dominam a demanda como resultado do combate a pandemia da COVID-19.

De acordo com o estudo, marcas como Madar, Ultra e Fada estão “bem posicionadas para entregar o valor que os consumidores procuram (protecção sanitária)”.A pesquisa aponta que marcas nacionais como Allegro, que ocupam o mercado de produtos alternativos ou substitutos, também verão a sua participação de mercado elevada na medida em que os consumidores poderão fazer a troca por eles, porque são itens de preço relativamente baixo em categorias acessíveis.

O estudo posicionamento de marcas da Keyresearch é realizado três vezes ao ano e inclui um ranking com as 10 marcas mais citadas em 10 categorias incluindo Higiene do Lar, Higiene Pessoal, Águas de Mesa (sem gás), Bebidas Energéticas, Cervejas, Gasosas, Instituições Bancárias e Seguradoras. O estudo integra diferentes indicadores de estudo que reflectem o posicionamento de uma determinada marca e em diferentes categorias.