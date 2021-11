Hidrogénio verde em Sines Decisão sobre investimento será tomada nos próximos dois anos

A EDP Renováveis lidera o consórcio Green H2 Atlantic que visa o desenvolvimento e a operação de um electrolisador com 100 megawatts para produzir hidrogénio verde.

A empresa lusa lidera o consórcio Green H2 Atlantic que teve a luz verde por parte da Comissão Europeia recentemente, com direito a receber fundos europeus no valor de 30 milhões de euros de um total de 76,6 milhões de euros previstos de investimento. O objectivo é construir um electrolisador para produzir hidrogénio verde com 100 megawatts de potência.

“Estes processos de desenvolvimento demoram bastante tempo, é preciso fazer uma análise técnica, económica. O consórcio está a trabalhar nisso, não antevejo uma decisão de investimento no curto prazo, isto são processos que demoram o seu tempo de maturação”, disse o presidente do grupo EDP.

“A própria tecnologia do hidrogénio é bastante embrionária, é preciso perceber o custo de investimento, o que se faz com o hidrogénio, para além de saber o preço a que se poderia vender o hidrogénio. Há ali uma série de temas que têm de ser bastante aprofundados para nos próximos dois anos se poder tomar uma decisão de investimento”, afirmou Miguel Stilwell de Andrade à margem da inauguração de uma central eólica na Grécia.

A EDP Renováveis vai ser a empresa a coordenar este projecto que visa o desenvolvimento e a operação de um electrolisador com 100 megawatts nesta cidade.

Para produzir o hidrogénio verde, vai ser usada energia solar e eólica. Depois, o hidrogénio produzido no Green H2 Atlantic vai ser consumido em projectos localizados em Sines.

O objectivo final do Green H2 Atlantic é criar 1 gigawatt de capacidade de produção de hidrogénio verde, criando 1.147 empregos directos e 2.744 indirectos, pode-se ler.

“O consórcio inclui toda a cadeia de valor, incluindo produtores de electrolisadores, produção de hidrogénio verde, consumidores da indústria química e redes de gás natural, empresas de electrónica de energia, empresas de gestão de energia usando inteligência artificial, produtores de energias renováveis”, segundo o documento da Comissão Europeia.

Quem é que faz parte deste consórcio? De Portugal, EDP Renováveis, Galp, Efacec, Bondalti Chemicals, Centre for New Energy Technologies (CNET, um centro de investigação detida pela EDP e a China Three Gorges),Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), e Martifer e INESC TEC. De França, MCPHY Energy, Engie Energie Services, Axelera – Association Chimie – Environnement Lyon et Rhone-Alpes e Commissariat a l’Energia Atomique et aux Energies Alternatives. Da Alemanha, Deutsches Zentrum fur Luft und Raumfahrt. Da Dinamarca, Vestas Wynd Systems.