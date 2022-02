Heliflex prevê crescer 30% em 2022

A Heliflex, empresa de direito angolano, prevê um crescimento da actividade em 30% suportado pela “forte aposta” no segmento agrícola e da tecno-indústria, revelou o gestor Réis Lourenço.

Com forte presença nos segmentos da construção civil, casas jardins, agricultura e tecno-indústria, será nestes últimos que a empresa espera incrementar o volume de vendas com a comercialização de sistemas de regas de linha própria e com tubos apropriados para carga e descargas de combustíveis.

Relativamente aos tubos para manuseamento de combustíveis, Réis Lourenço considera existir margem de crescimento nas vendas uma vez que, internacionalmente por lei as empresas de transporte destes produtos são obrigadas a utilizar a tubagens com tecnologia antiestéticas para evitar incêndios durante as operações.

De acordo com o gestor, esta tecnologia está presente no tubo Heliflex Oil, por via de um fio antiestético. Faz saber que algumas empresas locais utilizam com regularidade o produto, mas ainda existem um número considerável que age a margem das normas de segurança internacional, talvez por desconhecimento da existência do produto no mercado nacional.

Quanto a relação de custos/benefícios dos produtos da Heliflex, considera vantajosa para os utilizadores na medida em que médio e longo prazo os mesmos representam ganhos para as empresas, que beneficiam de segurança e durabilidade da qualidade de uma linha certificada internacionalmente e ajustada as necessidades de cada projectos.

“Nós não vendemos produtos. Nós vendemos soluções em cada área do nosso corebusiness”

Alude que o sector da construção apesar de não ser o que mais contribui para os resultados da empresa, apresenta uma perspectiva do nível aceitação dos produtos Heliflex na medida em que os clientes, principalmente investidores estrangeiros, procuram por soluções específicas com as exigências ao padrão dos serviços que oferecem.

Exemplifica indicando as tubagens Helitherm PPR, disponíveis no mercado, com capacidade para suportar temperaturas superiores a 120ºc e inferiores a -20ºc, produtos procurados apenas por especialistas em construção e por quem prima por padrões internacionais.

Dificuldades enfrentadas pela Heliflex

A crise económica e financeira do País impactou de forma negativa os resultados da empresa, diz o gestor, o câmbio começou a despencar facilmente e a Heliflex não estava preparada para acompanhar a dinâmica.

“O ano de 2018 foi o único em que a empresa registou índice de prejuízo, a recessão foi muito forte e havia um desequilíbrio cambial, não havia divisas para pagar e ou importar os produtos”, lembrou.

Outra dificuldade apontada é o facto de o País não estar 100% preparado para os níveis de impostos existentes, o que acaba por sufocar as empresas.