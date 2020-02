Helicópteros da Airbus geram sete mil milhões em 2019

A Airbus Helicópteros registou 369 encomendas de helicópteros em 2019, que somou, em conjunto com as receitas de manutenção e serviços, um valor de mais de sete mil milhões de euros.

De acordo com um comunicado da empresa, “em 2019, a empresa entregou 332 aparelhos, incluindo o icónico 1000º Super Puma, mantendo assim a sua liderança no mercado civil e com uma quota de mercado de 54% em termos de unidades”.

“No que respeita ao segmento de helicópteros para uso civil, o H125 e o H145 são ‘best-sellers’ no mercado com 130 e 91 reservas em 2019, respectivamente. A Airbus Helicópteros também reforçou a sua posição no mercado militar graças a campanhas internacionais bem-sucedidas, como a venda de 23 NH90 para Espanha e 25 H225M, que seguiram maioritariamente para a Hungria e Indonésia”, destaca o referido comunicado.