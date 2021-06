Heetch e Kubinga lideram preços baixos

Os preços praticados pelos serviços de táxi por aplicativos em Luanda rondam os 250 Kz por quilómetros, sendo as operadoras Kubinga e Heetch as mais acessíveis segundo apurou o mercado.

Para uma “corrida” no trajecto Centralidade do Kilamba até ao centro da cidade, as quatro transportadoras por aplicativos cobram pelo serviço entre sete e oito mil kwanzas, com a Kubinga a cobrar 7 029 Kz e o Allo Taxi 8 500 Kz. Noutro trajecto, sentido Viana- Mutamba, fica em conta aderir aos serviços da Heetch (4 mil Kz) e da Kubinga (4 500 Kz) face as demais.

Em média a tarifa ronda os 250 K/km, variando em função do período do dia e do tempo percorrido, como é o caso do Allo Taxi que adiciona 50 Kz para os serviços nocturnos e mais 100 Kz por minuto. Já a T´Leva nos primeiros três Km tem um valor fixo de mil Kwanzas, os quilómetros seguintes são cobrados 250 Kz.

Para o empreendedor e co-fundador da Kianda Hub, Dizando Norton, os preços praticados no serviço de táxi por aplicativos não são acessíveis à maior parte da população angolana e considera muito acima do que se cobra nos candongueiros e transportes públicos.

O co-fundador da Kianda Hub, refere que o facto de existirem mais opções vai de certa forma forçar a redução ou optimização dos preços e potencialmente aumentar a qualidade do serviço.

O nível de crescimento deste sector Dizando Norton, alude, é enorme, quem visita às províncias mais populosas e turísticas do País, já sente a necessidade de utilizar estes serviços, pelo facto de lá existirem alternativas mais caras e ainda muito tradicionais, mas garante que já há uma movimentação e estudos de mercados a serem feitos pelos principais provedores deste serviço.

“Os obstáculos passarão muito pela existência e constância da demanda que é muito proporcional a dinâmica dos serviços de hotelaria e turismo drasticamente reduzidos neste período da pandemia da COVID-19 dentre outras variáveis relevantes, bem como o poder de compra da classe média-alta, custo e qualidade dos provedores de internet” disse.

O co-fundador da Kianda Hub, pensa existir uma oportunidade excelente e quem já deu o primeiro passo para a expansão irá com certeza encontrar desafios diferentes dos que existem em Luanda e em contrapartida colher os primeiros frutos e ditar a dinâmica da inovação e imobilidade nas províncias e quem sabe inter-provincial.

Dizando Norton diz prever para os próximos cinco anos alguma expansão saudável e considera ainda haver uma melhoria do ambiente de negócios em Angola e dos outros elementos que contribuem para o ecossistema das app de mobilidade urbana.

“O facto do serviço estar disponível por aplicativo economiza no custo com as ligações telefónicas e reduz em muito o tempo de espera. É confortável, pena que existam poucos serviços, mas penso que será superado em breve”.