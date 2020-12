Guiné Equatorial intensifica actividades de E&P em 2021

A Guiné Equatorial verá três poços de exploração perfurados no Bloco G operado pela Trident Energy em 2021, juntamente com obras de reforma e intervenção em outros activos, de acordo com o Ministério de Minas e Hidrocarbonetos.

A Trident Energy irá perfurar três poços no Bloco G em 2021 - cada um dos quais deve levar 33 dias para ser concluído - com uma data de início estimada em abril. Localizado a 15 km da costa da Guiné Equatorial, o Bloco G abriga os campos Ceiba e Okume, e deve gerar novas oportunidades de desenvolvimento após a aquisição da 4D sísmica pela empresa no primeiro trimestre de 2020.

A Noble Energy realizará obras de reforma em sua unidade flutuante de armazenamento e descarga de produção (FPSO) Aseng por um período de 10 dias, com o objectivo de manter a segurança, confiabilidade e produtividade da infraestrutura, bem como cumprir as normas do ABS (levando Sociedade de classificação offshore dos EUA). Trabalhos de intervenção também serão realizados nos poços 5P e WI-1.

Paralelamente, serão realizados trabalhos de manutenção nas infraestruturas do Zafiro, Jade e Serpentina, com actividades de planeamento de execução efectuadas antes da reparação dos poços da Plataforma de Jade até 2022, juntamente com a optimização da produção e gestão dos poços inactivos. Servindo como o activo mais prolífico do país, o campo Zafiro operado pela ExxonMobil estava produzindo 90.000 barris por dia (pré-COVID-19) por meio da plataforma fixa de produção e perfuração Jade e do FPSO Serpentina.

Os detalhes do Programa de Trabalho e Orçamento para 2021 seguem um anúncio do Ministério de Minas e Hidrocarbonetos na semana passada, prevendo 1,1 bilhão USD em investimentos estrangeiros directos futuros no sector de petróleo e gás.

Em outubro, a produção total de petróleo bruto no país em 2020 era de 35,15 milhões de barris, traduzindo-se em uma produção média diária de 115.250 barris por dia. A produção total de condensado é de 9,48 milhões de barris, traduzindo-se em uma produção média diária de 31.079 barris de óleo equivalente por dia. O Ministério tem como objectivo aumentar a produção de hidrocarbonetos, facilitando o influxo de capital estrangeiro e permitindo que os operadores realizem actividades de E&P de capital intensivo em 2021.