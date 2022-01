“Guia de Boas Práticas” no combate ao Conluio na Contratação Pública

A Autoridade Reguladora da Concorrência (ARC), em cooperação com o Serviço Nacional da Contratação Pública (SNCP) lançam o “Guia de Boas Práticas – Combate ao Conluio na Contratação Pública”.

Este guia destina-se às entidades contratantes (EPC) e visa criar consciência para os benefícios da concorrência e os custos do conluio nas compras públicas.

Pretende-se, com isto, divulgar os principais indícios de conluio nos procedimentos de contratação pública, para capacitar os responsáveis pela adjudicação e execução dos contratos públicos para estarem na linha da prevenção de possíveis comportamentos lesivos à concorrência.

O conluio na contratação pública, de acordo com o “Guia de Boas Práticas- Combate ao Conluio na Contratação Pública” consiste na concertação de propostas com o objectivo de eliminar ou limitar a concorrência nos procedimentos de contratação. “Este tipo de comportamento leva a que condições menos favoráveis para o Estado do que as que resultariam de uma situação de concorrência efectiva, traduzindo-se em preços mais elevados, qualidade inferior e menos inovação”, lê-se no “Guia de Boas Práticas”.

Refira-se que, a missão da ARC é assegurar a aplicação das regras de concorrência, em absoluto respeito pelo princípio da economia de mercado e de livre concorrência, tendo em vista o funcionamento eficiente dos mercados.