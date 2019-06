Guerra comercial inflaciona preço das maçãs na China

Segundo a plataforma de e-commerce chinesa Dada-JD Daojia, as vendas de fruta naquele país estão em queda. No final do mês de Abril, meio quilo de maçãs custava cerca de 11.81 yuan (1,50 euros). Agora o preço aumentou, situando-se nos 15,19 yuans (1,93 euros).

Como resultado desta subida, entre Abril e o início de Junho, as vendas de maçãs no site caíram 5,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A “CNBC” informa também que o ministério do comércio da China já emitiu um comunicado que garante que este aumento nos preços será apenas temporário.

De acordo com os dados do governo de Xi Jinping, divulgados esta quarta-feira, o índice de preços ao consumidor subiu em Maio 2,7%, o maior aumento em mais de um ano, impulsionado pelo acréscimo de 18,2% nos preços da carne e de 26,7% nos preços da fruta.

Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, entre abril e maio, devido à neve, chuva forte e granizo, as plantações de maçã nas principais províncias produtoras chinesas ficaram altamente danificadas resultando numa queda na produção deste fruto de 25%, o valor mais baixo em nove anos, segundo o relatório da agência.