Guerra comercial ajuda Puma a ganhar mercado asiático

A marca desportiva alemã continua a ganhar terreno no mercado ultra competitivo de roupa desportiva. Ao contrário das marcas rivais, as tarifas impostas à China pelos Estados Unidos ajudaram a marca alemã a solidificar as suas vendas no mercado asiático – com destaque para o mercado chinês – aproveitando o facto da manufactura dos seus produtos ser feita no país mais populoso do mundo. Os produtos destinados ao mercado norte-americano ficaram em solo chinês e a consequência é o aumento da popularidade da marca neste território, segundo a Reuters.

A Puma anunciou os resultados do terceiro trimestre, onde se pode verificar um aumento de 17% nas vendas, atingindo a marca dos 1,480 milhões de euros, superando a previsão de 1,450 milhões de euros emitida no início do ano. Também as receitas de operações aumentaram 25%, atingindo a marca dos 162 milhões de euros, em linha com as expectativas dos analistas.

As consequências do interesse do mercado chinês nos produtos da marca fizeram com que as acções da empresa tenham triplicado o seu valor durante o último ano. O crescimento brusco da Puma supera o dos rivais Adidas e Nike.

No terceiro trimestre do ano, a Puma aumentou as receitas em todos os continentes, sendo que o aumento mais significativo acontece no mercado asiático (28,5%), seguindo-se o mercado das “Américas” (17,9%), e por fim Europa, Médio Oriente e África (9,7%).