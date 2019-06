Grupo Zahara apto para IVA

Segundo a directora Nacional Comercial e marketing do grupo, Teresa Afonso, os sistemas estão preparados, o que pressupõe a reestruturação do talão de compras do cliente, pois o imposto tem de estar descriminado em todos os artigos que se encontram sujeitos ao IVA.

“O Grupo Zahara tem vindo a preparar-se para aplicar o IVA na data inicialmente estipulada (01 de Julho) e está devidamente preparado para dar resposta ao conjunto de requisitos relacionados às obrigações deste novo imposto”, disse.

Teresa Afonso informou que os colaboradores têm recebido formações de técnicos internos e de consultoras externas, especializadas no assunto, com vista a dar resposta a todas as necessidades para uma boa implementação deste novo imposto.

Referiu constar das prioridades do Grupo, criado em 2014, e actualmente com nove mil colaboradores, ajudar a transformar e desenvolver a economia local, desmentindo boatos postos a circular nas redes sociais segundo os quais há uma redução do número de fornecedores.