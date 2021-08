Grupo Newaco investe mais 500 mil USD para criação de nova loja

O grupo Newaco investiu mais de 500 mil USD para abertura de uma loja da rede Fresmart nesta sexta-feira (20) em Luanda, de acordo com uma nota divulgada pela instituição.

A Fresmart Express foi inaugurada com o objectivo de expandir os supermercados da rede em todo o País e reforçar o compromisso de incentivo à produção nacional.

Segundo a nota, a inauguração da nova loja coincide com o dia de Início da campanha de celebração do 4º aniversário, permitindo a criação de 40 postos de trabalho directos.

A cerimónia de inauguração contou com a presença de Paula Contreiras Dias, administradora Adjunta para a Área Política e Social do Município de Viana, e do director de Operações da Fresmart, Heldér Inácio, além de outros elementos da direcção do grupo Newaco, lê-se na nota.

“Com a rede Express, a Fresmart pretende garantir lojas de conveniência em locais próximos de casa ou do trabalho dos seus clientes, proporcionando mais agilidade e comodidade num ambiente agradável e com uma equipa atenciosa” diz Hélder Inácio.

O director de Operações da Fresmart, considera que a abertura desta loja vai ajudar o grupo a prosseguir a intenção de oferecer produtos e serviços a mais famílias; sempre alinhado com o principal foco, investir no País, criar empregos e estimular o progresso da produção nacional.