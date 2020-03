Grupo Newaco abre oitavo supermercado da rede Fresmart em Luanda

O grupo empresarial Newaco inaugurou, este sábado, 21, no bairro BitaSapú, em Luanda, o seu oitavo supermercado da rede Fresmart, especializada em alimentos congelados.

O CEO do grupo, LalaniPrayesh destacou que o próximo estabelecimento será aberto em Julho próximo no Benfica.

“Os empresários nacionais são chamados a apoiarem o Executivo no seu principal objectivo, que é a diversificação da economia e, em resposta aos apelos, o grupo tem feito a sua parte e vai criar um plafond para a aquisição dos produtos dos camponeses e fazendeiros, priorizando a produção nacional”, disse.

Acrescenta que o novo supermercado, com mais de 1.600 metros quadrados estará localizado nos arredores da centralidade do Kilamba e vai gerar mais de 100 postos de trabalho directos.

O grupo, que está presente apenas em Luanda, de acordo com o responsável, vai expandir para este ano, no âmbito da diversificação da economia e do fomento de novos postos de trabalho, a rede de supermercados Fresmart para as províncias, a começar pela cidade do Dundo (Lunda-Norte), Malange e Cabinda.