Grupo “Dooh Ponto” emprega mais de 150 jovens

Num investimento na ordem dos 25 milhões de Kz, o empreendimento está instalado na urbanização KK 5000, distrito urbano do Kilamba, município de Belas.

No quadro da sua expansão, o projecto será também implementado nos 78 postos de combustível da Pumangol (parceira), com principal objectivo de se criar mais de 600 postos de trabalho, de acordo com o empresário, Helivelton Francisco, em declarações a Angop.

O empreendimento nasceu de uma roulotte, em Setembro de 2017 e conta já com sete lojas incluindo franquias a funcionarem em Luanda e Pretória (África do Sul), onde foram criados 22 postos de trabalho.

Com ANGOP