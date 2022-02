Grupo chinês lança no Brasil geração de energia com resíduos sólidos

A empresa chinesa Power Construction Corp (PowerChina) anunciou a assinatura de um contrato para o lançamento, no Brasil, do primeiro projecto de geração de energia a partir de resíduos sólidos da América do Sul.

De acordo com a Lusa, que cita um comunicado divulgado na segunda-feira, o contrato de engenharia, fornecimento e construção prevê que a unidade possa tratar até 870 toneladas de resíduos sólidos por dia e gerar 19,1 megawatts de electricidade.

O projecto, a cargo de uma subsidiária, a SEPCO1 Electric Power Construction Co. Ltd, vai nascer numa área com 37.237 metros quadrados em Barueri, no estado de São Paulo, referiu o grupo estatal chinês.

Esta foi a única proposta de geração de energia a partir de resíduos sólidos a ser aceite no leilão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) do Brasil, decorrido em 30 de Setembro passado.

A PowerChina garantiu o projecto vai implementar tecnologia avançada de incineração e descontaminação de resíduos sólidos.

De acordo com a página da Aneel na Internet, a proposta prevê um investimento de 520 milhões de reais (86,5 milhões de euros), sendo que a unidade terá de começar a fornecer electricidade até 01 de Janeiro de 2026.

A Aneel comprometeu-se a pagar à empresa responsável pelo projecto, a Foxx URE--BA Ambiental S.A. 549,35 reais (91,4 euros) por megawatt produzido em Barueri.

A unidade deverá gerar electricidade suficiente para abastecer quase 80 mil residências, indicou, em agosto passado, a Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos.

O projecto é uma parceria público-privada entre a Foxx URE--BA Ambiental e a Prefeitura de Barueri, num investimento público de 183,4 milhões de reais (30,5 milhões de euros).