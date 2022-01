Grupo Anseba oficializa direito de exploração e gestão da rede de Supermercados Kero

Os grupos comerciais Anseba e Zahara, assinaram nesta terça-feira, 11 de Janeiro, um contrato de concessão de direito de exploração e gestão da rede de Hiper e Supermercados Kero, no âmbito do programa de privatizações em curso no País, divulgou o Ministério das Finanças (Minfin) no seu site oficial.

De acordo com o Secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Ottoniel dos Santos, o contrato que foi formalmente assinado, representa um importante marco para a continuidade da operação de uma das principais redes de hipermercados a nível do país, bem como para o fomento do sector da distribuição e logística, enquanto vector imprescindível para o crescimento da economia nacional.

“Mais uma vez, o IGAPE concretiza a sua missão por meio da assinatura de contractos de adjudicação, a favor de empreendedores privados, de um activo de natureza empresarial detido pelo Estado, no sector da indústria e comércio”, disse Ottoniel dos Santos.

“Procedemos à assinatura do Contrato referente a adjudicação da rede de hipermercados Kero, para a exploração e gestão durante 10 anos, sem opção de compra, que inclui 12 lojas, com seis mil metros quadrados de área de venda em média, das quais oito (08) estão localizadas na província de Luanda e 04 nas restantes províncias, isto é, Benguela, Huila e Huambo”, acrescentou.

A rede de lojas Kero, anteriormente pertencente ao grupo Zahara e que passou à esfera do Estado no âmbito do PROPRIV, passa assim a ter os seus direitos de exploração e gestão detidos pelo Grupo eritreu Enseba, após assinatura do contrato que teve como signatários Domingos Francisco e Miranda Cassule, pelo Grupo Zahara, enquanto que pelo Grupo Anseba rubricou o contrato Kalab Berhe.

A cerimónia, que teve lugar na sala de reuniões do Ministério das Finanças, foi testemunhada pela Secretária de Estado para a Economia e pelo Secretário de Estado para a Indústria.