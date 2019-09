Governo rescinde com AEnergy

Os contratos aprovados, entre Julho e Agosto de 2017, destinavam-se à instalação de novas centrais de produção, assistência técnica e manutenção aos centros de produção de electricidade com equipamentos da marca GE (General Eletric), bem como a construção de pequenos sistemas de abastecimento de água.

No decorrer da execução dos contratos, adianta a fonte, foram verificadas irregularidades por parte da AEnergy SA, designadamente a aquisição de quatro turbinas no âmbito do financiamento GE Capital Limitada, “sem que as mesmas tivessem sido previstas nos contratos celebrados com o sector”.

Ainda no despacho, é concedida a autorização ao ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges, a rescindir os contratos,