Governo prepara concurso público internacional para construção de refinaria no Soyo

A refinaria de petróleo do Soyo terá uma capacidade de processamento até 100 mil barris de petróleo bruto por dia.

Com a construção de três novas refinarias (Soyo, Cabinda e Lobito ) e a requalificação da instalação de Luanda, que data dos anos 60, para poder triplicar a produção de gasolina, Angola terá capacidade para cobrir a procura interna anual e dos próximos dez a 20 anos, adiantou a mesma fonte.

A construção da refinaria de Cabinda, que deverá ter uma capacidade diária de produção de 60 mil barris de petróleo bruto, foi adjudicada ao consórcio United Shine, com 90% do capital social, em parceria com a Sonangol Refinação – Sonaref (10%).

A refinaria do Lobito, na província de Benguela, no litoral sul do país, num investimento inicial de 10.000 milhões de dólares (8.700 milhões de euros), prevê o processamento diário de cerca de 200 mil barris de crude, criando 10 mil postos de trabalho directos e indirectos.