Governo aprova estratégia para mitigar subida de preços

A estratégia, segundo o comunicado final da reunião orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, irá contribuir para a garantia da estabilidade dos preços no mercado dos produtos incluídos no regime de preços vigiados, e, terá como efeito, contribuir para a estabilização do poder de compra das famílias angolanas.

Igualmente no domínio do comércio, a sessão aprovou um memorando sobre a estratégia de operacionalização do Quadro Integrado, no âmbito da Organização Mundial do Comércio.

O documento apresenta as acções desenvolvidas e a desenvolver, com vista à implementação do Quadro Integrado Reforçado, em Angola, assim como as respectivas propostas de calendarização e orçamento.

O Quadro Integrado Reforçado é uma iniciativa internacional na qual participam, como parceiros multilaterais, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Centro do Comércio Internacional e a Conferência da ONU sobre o Comércio e Desenvolvimento.

Fazem, também, parte o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a Organização Mundial do Comércio e parceiros bilaterais, visando dar resposta às necessidades dos Países Menos Avançados (PMA) em matéria de desenvolvimento do comércio e consequente inscrição no comércio mundial.