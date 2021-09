Google prepara-se para comprar edifício em Nova Iorque por 2,1 mil milhões

A Google prepara-se para avançar com a compra de um prédio, que já aluga, na zona de Manhattan, em Nova Iorque, por 2,1 mil milhões USD, embora grande parte da sua força de trabalho permaneça a trabalhar remotamente.

Segundo o “Wall Street Journal”, a gigante tecnológica pretende que o edifício sirva de “âncora” para o seu novocampusna mesma área. Esta será a compra mais cara para qualquer prédio comercial nos EUA desde o início da pandemia, segundo dados da Real Capital Analytics.

O acordo é visto como um sinal positivo para Nova Iorque, à medida que regressa sai da pandemia, embora grandes empregadores, incluindo a Google, tenham adiado as suas datas de regresso ao escritório.

A Google definiu Janeiro como data de regresso ao espaço físico para os seus funcionários. Ainda assim, Sundar Pichai, presidente-executivo da Google, disse anteriormente que espera que 20% dos funcionários continuem a trabalhar à distância mesmo após a reabertura.

Tal como outras empresas de tecnologia, a Google prosperou no último ano, utilizando a receita para investir em imóveis e outras iniciativas. Os consumidores confiaram ainda mais nos serviços de internet da gigante tecnológica durante o confinamento, incluindo para a escola, trabalho e entretenimento.

A empresa anunciou anteriormente que iria investir 250 milhões USD na cidade de Nova Iorque este ano e que iria expandir o seu quadro de funcionários na área de 12 mil para 14 mil durante os próximos anos.

Ocampuscom o edifício que pretende adquirir será o maior escritório da Google fora da Califórnia, de acordo com a director financeiro, Ruth Porat. O campus terá cerca de 1,7 milhão metros quadrados e abrigará as equipas de vendas e parcerias do Google.