Goldman Sachs estima que Fed possa subir os juros quatro vezes em 2022

A Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos deverá subir os juros quatro vezes ao longo deste ano, estima o Goldman Sachs, numa nota de “research” citada pela agência Bloomberg, avançou o Jornal de Negócios.

Ainda de acordo com esta nota do banco norte-americano, a Fed poderá também começar a reduzir a dimensão do seu balanço em Julho ou ainda antes.

Segundo indica Jan Hatzius, analista do Goldman (grupo financeiro multinacional, sediado no Financial District de Nova Iorque), que assina esta nota, o rápido progresso do mercado laboral norte-americano e ainda os sinais de uma política monetária mais “hawkish”, sinalizados nas atas da Fed da reunião de Dezembro, sugerem uma normalização mais rápida.

“Assim, estamos a antecipar a nossa previsão de Dezembro para Julho, com os riscos apontados para uma altura ainda mais cedo”, indica Hatzius. “Com a inflação provavelmente ainda muito acima da meta nesse ponto, não pensamos mais que o início do runoff substituirá uma alta trimestral das taxas. Continuamos a ver aumentos em Março, Junho e Setembro, e agora adicionamos uma subida em Dezembro”, cita a Bloomberg.