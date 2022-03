Goldman Sachs e JPMorgan Chase abandonam operações na Rússia

Os principais bancos americanos Goldman Sachs e JPMorgan Chase anunciaram que estão a abandonar as operações russas, tornando-se nas primeiras grandes instituições de Wall Street a distanciar-se de Moscovo após a invasão da Ucrânia.

Segundo a Lusa, o Goldman Sachs foi o primeiro a anunciar a sua intenção, com a porta-voz a indicar, numa mensagem, que o banco de investimento iria “encerrar actividades na Rússia de acordo com os requisitos regulamentares e de licenciamento”.

“Estamos focados em apoiar os nossos clientes em todo o mundo na gestão ou encerramento de obrigações pré-existentes no mercado e garantir o bem-estar dos nossos trabalhadores”, acrescentou o Goldman Sachs.

De acordo com seu último relatório anual, a exposição de crédito do Goldman Sachs à Rússia no final de 2021 totalizou 650 milhões USD.

Algumas horas depois, o JPMorgan Chase anunciou a sua decisão.

“Conforme as directivas de Governos de todo o mundo, estamos no processo de desinvestimento dos nossos negócios na Rússia e não estamos à procura de novos negócios” no país, disse um porta-voz do banco.

As actividades actuais do maior banco dos Estados Unidos em termos de activos estão “limitadas” a ajudar clientes a resolver e fechar obrigações pré-existentes e a gerir riscos relacionados com a Rússia, bem como a cuidar dos seus funcionários, disse.

O Citigroup, que tinha uma exposição total de 9,8 mil milhões USD à Rússia no final de Dezembro, por sua vez indicou na quarta-feira que está a “avaliar as operações no país”.

Os bancos juntam-se assim ao êxodo de várias multinacionais americanas, como a Disney, Kimberly-Clark, Apple, ExxonMobil ou McDonald’s, que limitaram as suas actividades na Rússia.

No total, mais de 330 grandes empresas com presença significativa na Rússia anunciaram retirada, de acordo com um balanço feito por uma equipa da Universidade de Yale.

A Disney, que já tinha anunciado no início de Março a suspensão da estreia de filmes nos cinemas da Rússia, indicou na quinta-feira que estava a encerrar temporariamente todas as suas actividades no país, desde o licenciamento de produtos até cruzeiros e a revista National Geographic.