Globeleq expande negócios de energia na Nigéria

A empresa líder independente de geração de energia, Globeleq, irá adquirir uma participação accionária majoritária de 74% na CPGNL Limited, uma empresa de energia nigeriana existente, com as acções restantes de 26% a serem retidas pelo actual proprietário do negócio, Clean Energy Group. CPGNL será agora rebatizado para Globeleq Power Solutions Nigeria Limited.

A visão da Globeleq está alinhada com a recente agenda do Governo Federal de se afastar do uso de petróleo convencional e ir em direcção a soluções de energia mais limpas e seguras fornecidas por uma economia orientada ao gás.

Com activos existentes que atendem clientes comerciais e industriais principalmente no sudoeste do país, a CPGNL possui um portfólio de 12 plantas em operação (capacidade total de 58 MW), três plantas em construção (capacidade total de 9 MW) e cerca de 100 MW de projetos em desenvolvimento.

“Este investimento demonstra nosso compromisso em ir além dos métodos convencionais de geração e fornecer soluções de electricidade mais limpas e confiáveis ​​directamente para as indústrias do país”, disse Fabio Borba, Diretor-Superintendente da Globeleq. “Tudo isso ajuda a produzir um fluxo de capital que sustenta empregos, melhora vidas e ajuda na transformação da economia.”

“Os fabricantes comerciais e industriais terão opções mais sustentáveis ​​para conectar seus negócios”, disse Mike Scholey, CEO da Globeleq. “Nosso investimento vai impulsionar o crescimento e apoiar a agenda de industrialização do Governo Federal. Estamos ansiosos para receber a nova equipe na empresa e reunir o melhor de nossas organizações. ”

Além de direccionar o investimento para o sector de energia doméstica, a Globeleq visa reduzir a pegada de carbono da Nigéria, actualizando as operações existentes com elementos movidos a energia solar e introduzindo novas tecnologias mais ecológicas.

“Estamos muito animados com a entrada da Globeleq no negócio. Estamos confiantes de que ofereceremos soluções competitivas e ambientalmente positivas para a crescente demanda na Nigéria, principalmente devido à ampla experiência e histórico da Globeleq em todo o continente ”, acrescentou Dipi Khilnani, presidente da Clean Energy Holdings. “Como empresa, sempre tivemos um forte compromisso com o desenvolvimento da Nigéria e esse investimento fortalece significativamente nossa capacidade.”