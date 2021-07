Gestores reforçam conhecimentos em gestão de finanças pessoais

O Banco Nacional de Angola (BNA), promove formação com o Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher, que visa o reforço da educação e a inclusão financeira das comunidades.

Na abertura do evento, o director regional sul do BNA, Sandro Santos, disse que o sector bancário é importante na promoção do equilíbrio e sustentabilidade das famílias, daí que emprega na formação instrumentos de relevância socio-económica por via do crédito, meios de pagamentos, utilização de porções bancárias sustentáveis que permitam que a economia funcione.

Afirmou que a economia nacional só cresce com uma banca forte e o BNA está intrinsecamente a colaborar e procurar trazer ofertas de melhores produtos e serviços, no sentido de mitigar os efeitos negativos da crive que se vive no País.

Por sua vez a directora do gabinete provincial da Acção Social, Família e Igualdade de Género, Catarina Manuel, afirmou que na região sul, devido a crise humanitária provocada pela seca, o sistema de poupança das famílias foi afectado.

Deste modo, prosseguiu, os recursos financeiros escassearam, daí a necessidade de se promover encontros do género, pois os agentes a serem formados são entidades que lidam directamente com as famílias nas comunidades.