Gestores agrícolas procuram investidores no Dubai

Uma delegação do Ministério da Agricultura e Pescas, chefiada pelo Secretário do Estado para agricultura e pecuária, João Manuel Bartolomeu da Cunha, segue esta terça-feira para o Dubai (Emiratos Árabes Unidos), com objectivo de atrair investidores para este sector primário da economia, noticiou a Angop