Gestão de resíduos electrónicos uma “pilha carregada” de oportunidades

O mercado angolano apresenta até ao momento escassez de empresas de gestão de resíduos eléctricos e electrónicos, a posição foi manifestada pelo ambientalista Vladimir Russo, em declarações ao Mercado.

“A nível do nosso País existem poucas empresas que fazem a recolha dos resíduos eléctricos e electrónicos, embora algumas dessas empresas vão fazendo publicidades e conseguem obter resultados através de feiras relacionadas com resíduos, mas ainda é um nicho muito pequeno, revelou.

Por sua vez, Decio Silva, CEO da empresa de gestão de resíduos electrónicos, Narisrec, considera que os custos de licenciamento das actividades no sector de gestão dos REEEs ainda são bastante altos, o que leva muitas empresas a desistir dos projectos.

Acrescentou ainda que, a regulamentação legal especifica para a gestão de resíduos electrónicos em Angola é inexistente, uma vez que a base é o Decreto Presidencial n.º 190/12, de 24 de Agosto. Um diploma que regula à gestão de resíduos sólidos, mas que no entender de Decio Silva “limita até certo ponto alguns procedimentos e normas internacionais para gestão dos REEEs”.

Uma indústria por lapidar

A produção de resíduos eléctricos e electrónicos não são ainda suficientes para o surgimento de uma indústria de reciclagem.

Segundo Vladimir Russo, a medida que a população cresce “vai surgindo um mercado mais apreciável para indústria de reciclagem”, o que na sua visão permitirá a reutilização deste tipo de resíduos.

Para o ambientalista, os principais desafios das empresas que actuam na gestão dos resíduos eléctricos e electrónicos tem que ver com a sua capacidade do volume de resíduos que recebem.

“Como disse não há um sistema de recolha eficiente, nós não temos uma secção no aterro em que possam ser entregues este tipo de resíduos”, realçou.

Se na perspectiva de Vladimir Russo os resíduos produzidos não permitem ainda a criação de uma indústria de reciclagem, já Decio Silva esclarece que os resíduos electrónicos quando descartados em aterros ou em lugares impróprios libertam substâncias tóxicas na água, solo e no ar, apresentando uma grande variedade de riscos à saúde humana e ambiental. A contaminação do organismo com os metais pesados, por exemplo, traz diversas consequências para a saúde, alertou.

Um convite ao investimento

Para gerar capital financeiro no mercado de gestão dos resíduos electrónicos, Decio Silva afirma ser necessário haver uma estrutura extremamente organizada a nível logístico e operacional, com destaque para o processo de reparação e reutilização, desmantelamento e separação da matéria-prima, extrair metais preciosos nas placas de circuito integrados e, por fim, armazenar em contentores devidamente catalogados por tipo e exportados para reciclagem.

“É também importante investir no capital humano, pessoas que consigam olhar para um REEEs, saber para onde podem ir estes resíduos e isso tem a ver, de facto, com a necessidade de capacitação dos quadros formados nestas áreas”, frisou.

Angola entre os três maiores produtores de lixo electrónico da CPLP

Angola ocupa a terceira posição entre os maiores produtores de lixo electrónicos das nações de língua oficial portuguesa, com 125 toneladas, perdendo para Portugal em segundo lugar e Brasil em primeiro lugar, de acordo com relatórios do Global E-Waste Monitor 2020, que contou com a participação da ONU.

O último relatório sobre lixo electrónico no mundo revela um número recorde de 53,6 milhões de toneladas de lixo, sendo que o Global E-Waste Monitor 2020, em conjunto com a ONU, sublinha que apenas 17,4% dessa quantidade foi reciclada.

O relatório prevê também que o lixo electrónico global (produtos descartados) atingirá 74 toneladas métricas (Mt) até 2030, quase uma duplicação do lixo electrónico em apenas 16 anos. Isso faz com que o E-Waste seja o fluxo de resíduos domésticos que mais cresce no mundo, alimentado principalmente por maiores taxas de consumo de equipamentos eléctricos e electrónicos, ciclos de vida curtos e poucas opções de reparo.

Ainda de acordo com o relatório, a Ásia gerou o maior volume de lixo electrónico em 2019, cerca de 24,9 Mt, seguido pelas Américas (13,1 Mt) e Europa (12 Mt), enquanto África e Oceania geraram 2,9 Mt e 0,7 Mt.

