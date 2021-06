Gastos com a COVID-19 já vão em 105 mil milhões KZ

Os gastos com o combate à expansão da Covid-19 já vão em 105 mil milhões Kz, dos quais 69 mil milhões foram executados pelos órgãos públicos em 2020 e os restantes 36 mil milhões desembolsados até Março do corrente ano, segundo cálculos do Mercado com base nos relatórios de Execução do Orçamento Geral do Estado dos respectivos anos.

De Janeiro até Março de 2021, foram atribuídos cerca de 81,2 mil milhões Kz a diversos órgãos do Estado, tendo sido executado 36 mil milhões Kz, perfazendo uma taxa de execução na ordem dos 44% do valor atribuído. Ao passo que em 2020 a taxa de execução foi na ordem dos 100% do valor atribuído.

No que concerne à categoria das despesas, do valor executado, os gastos em despesas com bens e serviços foram os registaram maior grau de execução em relação as despesas de capital.

Importa frisar que, em 2020, os maiores gastos foram efectuados pela Comissão Multissectorial para Prevenção e Combate a Covid-19, (sendo os gastos registados na Unidade Orçamental da Casa de Segurança do Presidente da República) em cerca de 21,3 mil milhões Kz, ou seja, 31% do valor disponibilizado. Já os custos do Ministério da saúde e o Ministério dos Transportes rondaram os 22 e 14% respectivamente.

Nesta senda, no primeiro trimestre do presente ano, os gastos das operações centrais do Estado absorveram 34,4 mil milhões Kz, 95,7% da verba cedida, ao passo que o Ministério da Saúde foi responsável por apenas 4%, isto é, 15 mil milhões Kz.

O relatório destaca a necessidade de, não obstante a prioridade para salvar vidas, garantir a transparência na utilização dos recursos públicos, permitindo um melhor acompanhamento da execução fiscal e promovendo a legitimidade institucional.

“Deste modo, apresenta-se a execução financeira dos valores atribuídos pelo Estado para o combate à expansão da COVID19, aos diversos organismos públicos” lê-se no documento.

Apesar da existência de diversas fontes de recursos, usados para combate a pandemia, o relatório aborda apenas as despesas executadas com recursos ordinários do tesouro, registados no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGFE), no Projecto de Actividade (PA) da Comissão Multissectorial para combate e prevenção da COVID-19.