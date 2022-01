Galp Solar assegura energia fotovoltaica para autoconsumo

As energias de origem renovável foram a única fonte cuja procura aumentou em 2020, apesar da pandemia, enquanto o consumo de todos os outros combustíveis diminuiu. De acordo com o Renewable Energy Market Update, da Agência Internacional de Energia (IEA), a capacidade de electricidade renovável adicionada em 2020 aumentou 45%, para 280 gigawatts (GW), a maior evolução ano a ano desde 1999, avançou o Jornal de Negócios.

“O aumento em 2020 deverá tornar-se o ‘novo normal’, com cerca de 270 GW de capacidade renovável em curso para serem adicionados em 2021 e quase 280 GW em 2022”, lê-se no documento publicado o ano passado. Esta entidade avança ainda que as instalações fotovoltaicas solares continuarão a bater recordes, com adições anuais previstas para chegar a mais de 160 GW até ao final deste ano, quase 50% a mais do que em 2019, antes da pandemia.

Neste contexto, a Galp anunciou que, precisamente a partir de hoje, a oferta de soluções energéticas inteligentes para a geração de energia fotovoltaica para autoconsumo vai passar a ser assegurada pela nova marca ‘Galp Solar’, substituindo a ‘ei energia independente’, cujos clientes “passam agora a beneficiar de um acesso mais simples e directo a todo o leque de serviços de uma empresa integrada de energia como a Galp”, explica a empresa em comunicado enviado à imprensa.