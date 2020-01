Galp: Podução de petróleo em Angola aumentou 50%

A contribuir para este disparo está o aumento de produção das unidades que se encontram em operação no bloco 32, avançou a petrolífera portuguesa.

Por dia, a Galp produziu um total de 135 mil barris no quarto trimestre, mais 21% face a período homólogo. A maioria da produção (90%) teve origem no Brasil que produziu um total de quase 122 mil barris diários, um aumento homólogo de 18%. Já Angola foi responsável por produzir os restantes 10%, com 13,3 mil barris por dia.

A subida da produção no Brasil deveu-se ao aumento da produção do navio-plataforma alocado à área de Lula Norte, “com o 4º poço produtor conectado durante o trimestre, e o início de produção da unidade alocada a

Berbigão-Sururu em novembro. Não houve trabalhos de manutenção relevantes durante o período, com as restantes unidades no Brasil a produzir perto de níveis de plateau”.

Em termos de refinação e distribuição, as matérias primas processadas subiram 38% no trimestre face a 2018, pois “os períodos comparáveis foram impactados por trabalhos de manutenção planeada e restrições operacionais”.

Ao mesmo tempo, a margem de refinação desceu 24% para 3,3 dólares por barril. Já as vendas de produtos refinados subiu 18%, enquanto as vendas a clientes directos desceram 5%.