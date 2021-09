Galp paga dividendo de 25 cêntimos por acção a partir de 16 de Setembro

A Galp Energia vai distribuir, de forma antecipada, 25 cêntimos por acção a cada detentor de títulos a partir do próximo dia 16 de Setembro. Este valor é já referente ao prémio que diz respeito à operação deste ano, confirmou fonte da empresa ao Negócios, após comunicado à Comissão de Mercado de valores Mobiliários (CMVM).



"O Conselho de Administração da Galp Energia, SGPS, S.A. aprovou, no dia 20 de agosto de 2021, o pagamento de dividendos, a título de adiantamento sobre lucros, no valor de 0,25 euros por acção", comunicou a petrolífera liderada por Andy Brown ao regulador do mercado.



Este montante está incluído nos 50 cêntimos que a empresa anunciou em Junho deste ano , como dividendo intercalar referente à operação de 2021, que até pode vir a superar esse valor, segundo anunciou, na altura.



A tranche total sobre os resultados deste ano será paga apenas após aprovação em Assembleia Geral em 2022, sendo que estão definidos 25 cêntimos de dividendo base, a que acresce os tais 50 cêntimos intercalares.

Considerando esse total potencial de 75 cêntimos por acção, a Galp Energia poderá distribuir cerca de 621 milhões de euros.

Face à operação do ano anterior a petrolífera já tinha distribuído 35 cêntimos em maio. Os dividendos serão pagos através da Central de Valores Mobiliários, sendo o agente pagador o Banco Santander Totta.





Nos primeiros seis meses do ano, a Galp obteve 166 milhões de euros de lucro, face ao mesmo período do ano anterior. Nessa altura, a empresa obteve perdas de 22 milhões. Os resultados líquidos do segundo trimestre cifraram-se em 140 milhões de euros. A Galp encerrou a sessão desta segunda-feira a valorizar 0,07% para 8,63 euros.