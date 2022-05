Galp inicia hoje recompra de acções no valor de 150 milhões euros

A Galp Energia vai iniciar hoje uma operação de recompra de acções no valor de 150 milhões euros, com o objectivo de reduzir o capital da petrolífera em bolsa, anunciou a empresa na quarta-feira (11).

“O programa de recompra irá ser executado nos próximos 125 a 150 dias de negociação em bolsa, com as acções recompradas a serem canceladas após a conclusão [da operação] e até ao final do ano”, informou a Galp, em comunicado.

Adiantou que o programa segue as directrizes da remuneração accionista para o ano fiscal 2021, anunciadas em 21 de Fevereiro de 2022, e as autorizações, obtidas na última Assembleia Geral de accionistas de 29 de Abril, para a compra de acções próprias que representam até 9% do capital na execução de programas de recompra e para o cancelamento dessas acções.

A Galp adiantou que nomeou a Morgan Stanley Europe SE para executar o programa e que as compras de acções ordinárias serão conduzidas no mercado regulado Euronext Lisbon.

As acções da petrolífera fecharam a sessão de quarta-feira a avançar 2,01% para 10,665 euros.